«Je ne suis pas un pirate russe» - Éric Duhaime

(98,5 FM) - À la suite de l'article de La Presse rapportant les propos d'un polémiste qui affirmait qu'Éric Duhaime avait été impliqué dans la diffusion des MacronLeaks, le chroniqueur radio de Québec a tenu à mettre les pendules à l'heure.

Dans son édition de vendredi, La Presse a publié, sous la plume du journaliste Philippe Teisceira-Lessard, un article qui rapporte les propos de Jack Posobiec, un internaute qui a été l’un des premiers à diffuser les MacronLeaks.

En entrevue avec La Presse, Posobiec a affirmé que l’animateur radio du FM93, Éric Duhaime, avait joué un rôle important dans le dévoilement des courriels piratés de l’équipe d’Emmanuel Macron, avant l’élection présidentielle française.

Contacté par La Presse, Duhaime a démenti l’information et l’a de nouveau démenti au micro de Benoit Dutrizac.

«Ce gars-là, il est très polémique, c’est un ‘’troll’’ qui répand souvent des fausses rumeurs, des fausses nouvelles. Il est l’un de ceux qui a diffusé à grande échelle les courriels émanant des MacronLeaks. Lorsqu’il a été contacté par un journaliste de La Presse, il a dit : ‘’Éric Duhaime a joué un rôle important, il m’a traduit plusieurs trucs en français’’. Ce n’est jamais arrivé, je n’ai jamais échangé un courriel avec lui», a insisté Éric Duhaime, vendredi après-midi.

Après avoir été contacté par La Presse, Duhaime a immédiatement appelé à Toronto, au bureau The Rebel.media, un site web auquel collabore l’animateur de Québec.

«Ils ont alors appelé Jack et il a avoué qu’il ‘’trollait’’ et qu’il avait monté un bateau au journaliste de La Presse. Jack a envoyé un courriel au journaliste de La Presse pour lui dire que c’était totalement faux. Le patron du Rebel a également envoyé au journaliste un courriel blâmant son employé et j’ai moi-même nié la nouvelle, mais ça n’a pas empêché La Presse d’en faire la une ce matin», déplore-t-il.

«Je ne suis pas un pirate russe, je ne suis pas un espion. Je n’ai jamais traduit aucun courriel. Ça m’écœure profondément», a-t-il ajouté au sujet de la décision de La Presse de publier l’article malgré les démentis reçus.