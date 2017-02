«Je souhaite beaucoup de succès à Claude Julien» - Michel Therrien

(98,5 Sports) - Deux jours après avoir été relevé de ses fonctions par le Canadien de Montréal, l'ex-entraîneur-chef Michel Therrien est sorti de son mutisme.

«Je tiens tout d'abord à remercier l'organisation du Canadien de Montréal, et tout particulièrement Geoff Molson et Marc Bergevin qui m'ont donné l'opportunité de vivre une expérience exceptionnelle au cours des cinq dernières années, a expliqué Therrien par voie de communiqué. Le Canadien de Montréal a toujours été une grande organisation et les événements des derniers jours ne changent en rien ma perception de cette équipe et de ses dirigeants.

«Le job d'entraîneur dans la LNH est un métier exigeant, gratifiant à plusieurs points de vue mais qui peut aussi rapidement devenir ingrat. Quand une équipe connaît certaines difficultés, tout entraîneur en chef sait que son poste est en jeu. Je comprends et j'accepte cette réalité.

«Je veux en profiter pour remercier les partisans de Montréal et du Québec ainsi que les membres des médias. Je tiens aussi à saluer les entraîneurs et le personnel, avec qui j'ai collaboré au cours des années, et surtout, les nombreux joueurs que j'ai eu le privilège de côtoyer et de diriger.

«Je quitte la tête haute et je suis extrêmement fier du travail accompli au cours des cinq dernières années. L'équipe en place peut aspirer aux grands honneurs et je souhaite à mon collègue Claude Julien beaucoup de succès dans l'avenir.»

Michel Therrien a été congédié, mardi, alors qu'il était en voie de compléter sa cinquième saison derrière le banc du Canadien.