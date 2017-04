«Je suis écoeuré de me faire traiter de corrompu» - Guy Ouellette

(98,5 FM) - La grogne se fait sentir de plus en plus chez certains députés libéraux qui sont exaspérés par la situation dans laquelle se trouve leur parti depuis les derniers jours.

L’un d’entre eux est Guy Ouellette, le député de Chomedey et président de la commission des institutions.

Au micro de Benoît Dutrizac, le député libéral ne s’est pas caché pour manifester son mécontentement.

« Je suis écoeuré de me faire traiter de corrompu, a dit-il déclaré. Ça a commencé lors de l’élection partielle à Saint-Jérôme et avant, j’avais eu plusieurs remarques de citoyens qui me demandaient ce que je faisais avec cette gang de corrompus là. »

Pressions

Le député de Chomedy est particulièrement mécontent de voir que des gens au sein de son parti décident peut-être de son avenir.

« Ça fait deux fois depuis trois semaines que l’on me place à la retraite. Il y en a peut-être, à certains niveaux, des non-élus, qui aimeraient bien donner mon conté à quelqu’un d’autre! Mon premier réflexe, ça a été de dire : Je reste et je vais faire partie de la solution. »

Guy Ouellette, un ancien policier, estime que les élus ont de la pression ces temps-ci. Et que sa situation n'est pas un cas unique au sein du parti libéral.

« Il y a d'autres de mes collègues qui n'ont... pas subi des pressions, mais pour lesquels on aurait offert leur conté à d'autres personnes. »

Écoutez l'entrevue intégrale...