«Je veux tuer tous les musulmans». Un mort, 8 blessés dans un attentat à Londres

L'incident s'est produit dans le nord de Londres, près de la mosquée de Finsbury Park.

Des témoins de l'incident ont indiqué qu'une fourgonnette blanche a fauché des musulmans qui quittaient la mosquée après la prière du soir durant le ramadan. Le véhicule aurait accéléré avant de heurter les piétons.

Une personne est décédée et huit autres ont été blessées et transportées à l'hôpital.

Les autorités policières ont indiqué avoir arrêté un suspect de 48 ans, un homme blanc britannique, soit celui qui conduisait le véhicule. Cet homme aurait crié: «Je veux tuer tous les musulmans. Vous pouvez me tuer, j’ai fait ce que j’avais à faire.»

Selon des témoins, deux autres suspects qui se trouvaient également à l'intérieur de la fourgonnette auraient pris la fuite.

Le maire de Londres, Sadiq Khan a publié un message sur Twitter qualifiant l'incident de «majeur».

Emergency services are on the scene and investigating a major incident at Finsbury Park. Follow @Metpoliceuk and @Ldn_ambulance for details.