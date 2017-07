Jean Coutu fustige le ministre Barrette

En point de presse après l'assemblée, le président et chef de la direction de la chaîne de pharmacies, François Coutu, a voulu calmer le jeu, affirmant que le manque de respect avait cessé, en référence à l'entente intervenue entre l'AQPP et le gouvernement Couillard.



Julie White, l'attachée de presse de M. Barrette, n'a pas voulu commenter les déclarations du fondateur de Jean Coutu.



Si la question des pharmaciens a été réglée, Groupe Jean Coutu se retrouve, par l'entremise de sa filiale Pro Doc, dans un autre bras de fer en raison des négociations avec les fabricants de médicaments génériques.



Les discussions ont repris au début du mois entre l'Association canadienne du médicament générique et M. Barrette, qui menace de procéder à des appels d'offres afin de faire baisser le prix des médicaments.



Québec dépense déjà quelque 800 millions $ par année pour les médicaments génériques et il veut réduire ses coûts.



« (Une entente négociée) fait du sens et je crois que (M. Barrette) pourrait obtenir les mêmes économies », a dit le dirigeant de la chaîne de pharmacies, lorsque questionné sur l'état des négociations.



Les fabricants de médicaments comme Pro Doc craignent une érosion de leurs profits et des pénuries si d'autres distributeurs sont en mesure de décrocher des contrats exclusifs d'approvisionnement.



Confiant qu'une entente soit conclue, François Coutu n'a pas voulu dire si les possibles appels d'offres constituaient une façon de mettre de la pression sur l'industrie.



« Nous n'avons pas utilisé la menace d'appels d'offres pour en arriver à une entente, a précisé Mme White. L'industrie avait retiré l'offre qu'elle nous avait faite. Ceci dit, les discussions se poursuivent positivement. »



François Coutu a par ailleurs affirmé que l'entreprise n'avait aucune intention de se départir de Pro Doc en dépit des efforts gouvernementaux visant à réduire le prix des médicaments génériques.



Par ailleurs, la croissance interne de l'entreprise a fait l'objet de discussions lors de l'assemblée après qu'un actionnaire eut évoqué que Jean Coutu était en train de stagner était donné que la chaîne de pharmacies ne semblait pas avoir de projets d'acquisition.



Au terme de l'événement, le grand patron de l'entreprise a affirmé qu'elle continuerait à croître en raison du vieillissement de la population, ce qui profitera au milieu de la pharmacie.



Groupe Jean Coutu devrait également bénéficier du taux de pénétration croissant des médicaments génériques au Canada, selon le chef de la direction financière, André Belzile.



« Environ 71 pour cent des prescriptions dispensées (au Canada) sont sous la forme d'un générique, a-t-il dit. Aux États-Unis, c'est plus de 83 ou 84 pour cent. Il y a encore beaucoup de potentiel de croissance. »