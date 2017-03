«Justin Trudeau avait promis une course accessible à tous»

(98,5 FM) - Le Globe and Mail affirme lundi que Justin Trudeau se serait personnellement impliqué dans l'organisation de la course à l'investiture dans Saint-Laurent en bloquant la candidature d'Alan De Sousa.

C’est ce qu'a rapporté le journaliste Daniel Leblanc dans l’édition de lundi du Globe and Mail.

En entrevue avec Benoit Dutrizac, le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan De Souza a réagi à cette révélation.

«J’ai été un peu surpris, mais je sais que le premier ministre a toujours eu le choix de choisir son candidat ou candidat tel que prévu dans la Constitution. Il avait promis de laisser une course ouverte, transparente et accessible à tous et je l’ai pris à sa parole. En fin de compte, mon nom n’a pas été retenu.»