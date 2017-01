L'Aléna sera une priorité de l'administration Trump

OTTAWA - L'homme d'affaires désigné par Donald Trump pour devenir secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a prévenu mercredi que la nouvelle administration à Washington se pencherait « très, très rapidement » sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Ross, un milliardaire, comparaissait mercredi devant le comité sénatorial qui doit entériner sa nomination. Il a précisé qu'« en toute logique », la nouvelle intendance au Commerce se pencherait « en premier lieu sur l'ALÉNA ».



M. Ross a expliqué que les États-Unis doivent consolider au mieux les relations avec leurs voisins avant de se tourner vers d'autres régions du monde. L'homme d'affaires se dit partisan d'un « commerce sensé », qui « ne désavantage pas les travailleurs et les manufacturiers américains ».



Donald Trump a souvent qualifié l'ALÉNA de « désastre » et promis de se débarrasser de cet accord commercial, ou du moins d'en renégocier les termes. Après l'élection présidentielle américaine, le gouvernement libéral à Ottawa a ouvert la porte à une « amélioration » de l'ALÉNA, entré en vigueur il y a 23 ans, en 1994.



En visite mercredi à Sherbrooke, Justin Trudeau a précisé que son gouvernement discutait déjà avec la nouvelle administration Trump de différents dossiers, dont celui du commerce extérieur. Le premier ministre a rappelé que « des millions d'emplois de la classe moyenne » dans les deux pays dépendent du commerce canado-américain. M. Trudeau a soutenu que même si Donald Trump et lui ont été élus sur des plateformes différentes, ils partagent tous les deux le désir de protéger la classe moyenne.



Le premier ministre a par ailleurs confié mercredi au député Andrew Leslie, lieutenant-général à la retraite, la mission de tisser des liens avec la nouvelle administration Trump, où l'on retrouve plusieurs anciens officiers militaires. M. Leslie est ainsi nommé secrétaire parlementaire de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, elle-même une spécialiste du commerce. En plus de ses fonctions diplomatiques, Mme Freeland sera responsable des relations commerciales avec les États-Unis — le nouveau ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a été délesté des dossiers américains.



Les ministres Freeland et Leslie seront d'ailleurs présents à Washington cette semaine pour l'assermentation du président Trump.



Dans un communiqué annonçant la nomination d'Andrew Leslie, M. Trudeau explique que « ce lieutenant-général à la retraite, qui a cumulé des années d’expérience de travail avec les États-Unis, possède les relations et l’expérience nécessaires pour aider à établir un dialogue constructif avec la nouvelle administration ».



Député d'Orléans, en Ontario, depuis 2015, M. Leslie était déjà le whip en chef du gouvernement. Tout au long d'une carrière militaire de 35 ans, il a tissé des liens étroits avec plusieurs membres de l'état-major américain, notamment lors de la mission canadienne en Afghanistan, qu'il a dirigée. Il a d'ailleurs été décoré en 2007 de la Légion du mérite aux États-Unis en reconnaissance de sa collaboration avec l'armée américaine.



Donald Trump a nommé deux anciens généraux à des postes-clés de son cabinet: James Mattis à la Défense et John Kelly à la Sécurité intérieure. Il a aussi demandé au général à la retraite Michael Flynn de le conseiller sur les questions de sécurité nationale.



La chef intérimaire du Parti conservateur, Rona Ambrose, se rend elle aussi à Washington cette semaine, où elle rencontrera pendant trois jours des élus républicains au Congrès. Elle leur demandera de presser le pas dans le dossier de l'oléoduc Keystone XL, mais d'éviter toute modification à l'ALÉNA qui se traduirait par des pertes d'emplois au Canada.