L'attaque chimique en Syrie: 72 morts et Bachar el-Assad pointé du doigt

BEYROUTH - Une attaque chimique dans une ville contrôlée par les rebelles dans le nord de la Syrie a tué des dizaines de personnes, mardi, et a laissé des résidants à bout de souffle et en convulsion dans les rues et les hôpitaux bondés.

L'administration Trump a blâmé le gouvernement syrien de Bachar el-Assad pour l'attaque, et a affirmé que la Russie et l'Iran avaient une «grande responsabilité morale» à l'égard des victimes.

Un nouveau bilan d'un groupe de défense des civils fait état de 72 morts, dont 20 enfants. Si la nature de l'attaque est confirmée, ce serait l'attaque chimique la plus meurtrière en quatre ans.

Le Conseil d'urgence de l'ONU réuni d'urgence

Le ministère russe de la Défense affirme que les substances toxiques émanaient d'un lieu d'entreposage de l'arsenal des rebelles touché par une frappe aérienne du gouvernement syrien.

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira d'urgence ce matin pour discuter d'une attaque chimique meurtrière survenue hier en Syrie.

L'Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, a indiqué que l'attaque chimique dans la province d'Idlib avait fait au moins 58 morts, dont au moins 11 enfants. Le Centre médiatique d'Idlib rapporte de son côté que des dizaines de personnes ont été tuées.

Des témoins ont affirmé que l'offensive, à l'aube, avait été menée par des avions-chasseurs Soukhoï appartenant aux gouvernements syrien et russe.

Des médecins peinaient à suffire à la tâche et des vidéos du secteur ont montré des infirmiers bénévoles utilisant des boyaux d'incendie pour tenter d'enlever les produits chimiques des corps des victimes. Des images horribles d'enfants morts entassés reflétaient l'ampleur de l'attaque, rappelant celle en 2013 ayant fait des centaines de morts, la pire dans le terrible conflit syrien des six dernières années.

À la suite de l'attaque en 2013, le gouvernement du président Bachar el-Assad avait accepté de détruire son arsenal chimique et d'adhérer à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.

Un porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques avait commencé à recueillir des renseignements pour déterminer si des armes chimiques avaient été utilisées.

La Russie et la Chine ont mis leur veto à une résolution soutenue par les pays occidentaux, le 28 février, visant à réclamer des comptes au gouvernement syrien pour trois précédentes attaques impliquant du chlore gazeux.

Mardi, les condamnations sont venues rapidement de plusieurs dirigeants dans le monde, incluant la Maison-Blanche, qui a parlé d'un acte «odieux» ne pouvant «pas être ignoré par le monde civilisé».

Le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, a affirmé que la Russie et l'Iran avaient une «grande responsabilité morale» relativement aux victimes de l'attaque chimique alléguée en Syrie.

M. Tillerson a appelé la Russie et l'Iran à utiliser leur influence auprès du président syrien Bachar el-Assad pour prévenir de futures attaques avec des armes chimiques. Il a affirmé que Moscou et Téhéran avaient une responsabilité morale car ils se sont présentés comme garants d'un cessez-le-feu négocié au Kazakhstan.

Le secrétaire d'État américain a ajouté qu'ils ne devraient pas se faire d'illusions sur les intentions de Bachar el-Assad. Il a estimé que quiconque utilise des armes chimiques pour s'en prendre à sa propre population devait être imputable pour un «mépris fondamental de la décence humaine».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a déclaré que cette attaque portait «l'empreinte» du régime syrien. L'ambassadeur britannique Matthew Rycroft avait précédemment déclaré qu'il s'agissait «clairement d'un crime de guerre».

Le régime nie toute implication

Le gouvernement syrien a «rejeté catégoriquement» toute responsabilité dans l'attaque, disant ne pas posséder d'armes chimiques, ne pas en avoir fait usage par le passé et ne pas avoir l'intention d'en utiliser dans l'avenir. Il a rejeté le blâme sur les rebelles, les accusant d'avoir inventé l'attaque et de tenter de piéger le gouvernement syrien. Le ministère russe de la Défense a aussi nié toute implication.

Il s'agit de la troisième attaque chimique présumée en Syrie depuis une semaine. Les deux autres se seraient produites dans la province de Hama, dans une région proche de Khan Cheikhoun, le site de l'attaque présumée de mardi.

La Société médicale syrienne et américaine, qui appuie les hôpitaux en territoire rebelle, a envoyé des enquêteurs à Khan Cheikhoun.

On ne sait pas si toutes les victimes de mardi ont été asphyxiées ou si certaines ont été tuées par l'explosion.

Un militant médical de Sarmin, où certaines victimes ont été transférées, a toutefois dit que l'hôpital de la ville avait accueilli 18 victimes gravement atteintes, inconscientes et qui souffraient de convulsions. Elles se sont mises à saigner du nez et de la bouche quand on leur a donné de l'oxygène.

Mohammed Hassoun a ajouté que le chlore gazeux ne cause pas de tels symptômes et que les médecins croient que plus d'un gaz, et probablement du gaz sarin, a été utilisé.

Un photographe du Centre médiatique d'Idlib, Hussein Kayal, a dit avoir été réveillé par le son d'une explosion vers 6 h30, heure locale. Quand il est arrivé sur place, il a trouvé des familles entières chez elles, étendues au sol, les yeux grands ouverts et incapables de bouger. D'autres témoins et lui les ont déshabillées et rincées avant de les transporter à l'hôpital. Il a ajouté avoir été soigné pour une sensation de brûlure sur les doigts.