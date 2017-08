L'incendie près de Kelowna est hors de contrôle

KELOWNA, C.-B. - L'incendie s'étant déclaré jeudi, à 20 kilomètres à l'est de Kelowna, en Colombie-Britannique, continue de faire rage.

Le service d'incendies de la province précise sur son site web que les flammes dévoraient 465 hectares, samedi, contre un précédent estimé de 400 hectares.

Les pompiers ne sont toujours pas parvenus à contenir l'incendie, qui a forcé l'évacuation d'un millier de résidents, a-t-on indiqué.



La route 33, au sud du brasier, demeure fermée à la circulation et un détour a été aménagé pour les véhicules à usage non commercial.



Bien que la saison des incendies soit encore loin de tirer à sa fin sans des pluies importantes pour humidifier le sol, les résidents de certaines régions de la Colombie-Britannique ont été assurés qu'ils ne sont plus à risque.



Les habitants du village de Cache Creek, qui étaient sur le qui-vive depuis plus de cinq semaines, ont appris que l'alerte d'évacuation avait été levée pour leur collectivité.



Il en va de même pour le village de Clinton et un secteur à proximité de Salmo, dans les Kootenays.