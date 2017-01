L'Ordre des psycholgues met en garde contre les charlatans

(98,5 FM) - Le quotidien La Presse révélait mardi matin que l'Ordre des psychologues du Québec sera impliqué, en 2017, dans plusieurs procès impliquant des personnes ayant fait des évaluations psychologiques et posé des diagnostics sans avoir les diplômes et les permis pour le faire.

La présidente de l’Ordre, la docteure Christiane Groulx, était l’invitée de Catherine Gaudreault, à l’émission Dutrizac mardi midi.

De tout temps, il y a eu des charlatans et des imposteurs qui s’improvisent psychothérapeutes. Toutefois depuis 2012, la loi a resserré les règles en ce qui concerne l’évaluation et les diagnostics.

«Ç’a toujours été illégal d’usurper le titre de psychologue, explique Dr Groulx. En 2012 est arrivée une nouvelle loi qui encadrait certaines pratiques notamment l’évaluation des troubles mentaux, la psychothérapie, l’évaluation des troubles neuropsychologiques. Ça devenait des activités qui étaient réservées à des gens qui avaient des permis.»

Ces changements, estime la présidente de l’Ordre des psychologues, permettent d’exercer une meilleure protection du public.

Depuis le passage de la nouvelle loi, il y a eu 1250 signalements d’abus de toutes sortes. A priori, l’ordre ne privilégie pas une approche judiciaire, mais plutôt de sensibilisation.

«On va leur expliquer qu’ils n’ont pas le droit de faire ça, explique Christine Grou. On va leur expliquer les dangers de faire ça. Quand les gens comprennent et signent un engagement de ne plus le faire et qu’on est convaincu, on ne va pas nécessairement poursuivre.»

L’Ordre y va de la poursuite quand elle est convaincue qu’il y a un danger pour le public.

«Quand on fait de l’évaluation d’enfants et qu’on fait de l’évaluation de troubles mentaux, qu’on appose une étiquette qui donne lieu à des traitements, il faut s’assurer que c’est fait comme il le faut, précise-t-elle.»

Parmi les cas qui se retrouveront devant les tribunaux, certains ont posé des diagnostics de dyslexie ou fait cesser la médication.

«La première chose que le public doit savoir, c’est qu’on peut vérifier facilement si quelqu’un est psychologue, explique Dr Grou. Il n’y a qu’à aller sur le site de l’Ordre des psychologues du Québec, ou à téléphoner et on va leur dire si la personne figure au tableau des membres.»

Dr Grou insiste sur le fait que le public est mieux protégé par des praticiens membres d’un ordre professionnel parce que l’Ordre encadre la pratique de ses membres.

«On inspecte nos psychologues pour s’assurer de la qualité de leur pratique, on s’assure qu’ils continuent à se former, a-t-elle dit. Quand il y problème, quand il y plainte on fait enquête et on sanctionne.»

La multiplication des blogues et des plateformes sur internet favorise l’émergence de gens qui prétendent avoir la compétence pour faire de l’aide psychologique, par exemple les «coachs de vie.»

«Y a des «coachs de vie» très compétents, qui font partie d’ordres professionnels, qui ont de qualifications, précise-t-elle. Le titre «coach de vie» peut être porté par n’importe qui, mais le titre de psychologue ne peut pas être porté par n’importe qui.»

Elle rappelle qu’un «coach de vie» ne peut pas faire d’évaluation de troubles mentaux, ne peut pas faire de psychothérapie, s’il n’a pas les qualifications pour le faire.

«Pour départager le vrai du faux, la première chose à observer c’est : est-ce que la personne porte un titre qui est réservé à certains professionnels, met en garde Christine Grou. Est-ce que la personne fait des activités qui sont réservées à de professionnels?»

La docteure Gaudreault insiste pour dire qu’il ne faut pas hésiter à téléphoner pour avoir la bonne information.

«Les ordres professionnels sont là pour ça, conclut-elle. Elles sont là pour protéger le public.»