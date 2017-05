La Corée du Nord a procédé à un autre tir de missile

SÉOUL, Corée, République de - La Corée du Nord a procédé à un autre test de missile balistique, ont indiqué les autorités militaires japonaises, sud-coréennes et américaines, samedi.

Le missile serait tombé dans la mer du Japon, à plus de 800 km de son lieu de lancement.



Le test intervient quatre jours après l'élection du nouveau président sud-coréen. Il coïncide également avec un exercice naval conjoint auquel participent les États-Unis, le Japon et des pays européens dans le Pacifique.



On ne sait pas exactement quel type de missile a été lancé, mais selon le commandement américain du Pacifique, sa trajectoire ne « correspondait pas à celui d'un missile balistique intercontinental ».



Si la Corée du Nord lance souvent des missiles à courte portée, il tente aussi de maîtriser la technique qui lui permettra de lancer des fusées nucléaires intercontinentales vers les États-Unis.



Le nouveau président sud-coréen, Moon Jae-in, qui a dit favoriser une approche plus diplomatique avec son voisin du nord, a convoqué une séance urgente du conseil de la sécurité nationale. Il n'a toutefois pas encore commenté ce dernier lancement nord-coréen.



Selon le premier ministre japonais Shinzo Abe, ce nouveau tir est « absolument inacceptable » et que le Japon comptait y réagir fermement.



Quant à la Corée du Nord, elle a réitéré ses intentions de renforcer ses capacités nucléaires à moins que les États-Unis abandonnent ce qu'elle considère comme des politiques hostiles.



Pourtant, au même moment, une diplomate nord-coréen de haut rang, Choe Son Hui, a déclaré à des journalistes à Pékin que son gouvernement était prêt à négocier avec l'administration Trump, si les «conditions sont définies».