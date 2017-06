La Maison-Blanche réplique : Trump n'est pas un menteur

(98,5 FM) - Au terme du témoignage de l'ancien directeur du FBI, James Comey, la Maison-Blanche a tenu à défendre la réputation du président Donald Trump.

Durant le témoignage très attendu de l’ancien directeur du FBI devant le comité sénatorial du renseignement, jeudi, James Comey a indiqué à plus d’une reprise que le président américain Donald Trump avait menti.

D’abord, en ouverture de son témoignage, James Comey a tenu à rectifier des propos que le 45e président américain a tenu à son égard quant au fait qu’il n’était pas apprécié au sein du FBI et que l’organisation fonctionnait dans un chaos total.

«Ce sont des mensonges. Pur et simple», a dit Comey.

Par la suite, alors qu’on le questionnait, Comey a expliqué pourquoi il avait décidé de documenter par écrit ses rencontres avec le président Trump alors qu’il ne l’avait jamais fait avec Barack Obama.

«Honnêtement, j’étais préoccupé par le fait qu’il puisse mentir au sujet de notre réunion, alors j'ai décidé de tout documenter. Je n'avais jamais expérimenter ça auparavant et je me suis dit que je devais alors documenter ça en détails.»

Tout au long de son témoignage, Comey a réfuté d’autres affirmations faites par Trump, laissant sous-entendre que le président américain avait menti à plus d’une occasion.

La Maison-Blanche réplique

Face à cette situation, la Maison-Blanche, par la voie de sa secrétaire de presse, Sarah Huckabee, a indiqué que le président Donald Trump n’avait jamais menti.

«Je peux définitivement dire que le président n’est pas un menteur et honnêtement, je suis insultée par cette question.»

Enregistré ou non

Comey a indiqué lors de son témoignage qu'il avait eu vent que le président américain avait publié un message twitter laissant sous-entendre que leur conversation à la Maison-Blanche aurait pu être enregistrée.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!