La rentrée scolaire est-elle trop dispendieuse?

On en parle en ondes : La rentrée scolaire, trop dispendieuse? (17:23) Corrine Payne est avec nous. Publié le lundi 14 août 2017 dans Drainville PM Avec Bernard Drainville

(98,5 FM) - Une citoyenne de Saguenay intente un recours collectif contre les commissions scolaires du Québec qui demandent aux parents de payer des frais qui devraient pourtant être gratuits.

Un article du quotidien Le Soleil de la journaliste Patricia Cloutier indique qu’une citoyenne de Saguenay, Daisye Marcil, a intenté un recours collectif contre 68 des 72 commissions scolaires que compte le Québec.

Appuyés par ses deux avocats, Mes Manon Lechasseur et Yves Laperrière qui sont eux-mêmes appuyés par l’ancien premier ministre Lucien Bouchard, cette mère de famille a l’intention de ramener à l’ordre les commissions scolaires qui exigent des frais aux parents qui devraient pourtant être gratuits.

Si elle a gain de cause, ce sont plus de 900 000 parents du Québec qui pourraient recevoir un chèque. Ces parents devront toutefois être patients puisque les démêlés devant la justice pourraient prendre entre cinq et 10 ans.

Pour expliquer le tout, écoutez l’entrevue avec Corribe Payne, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec.