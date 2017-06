La SQ loue un avion pour traquer «ceux qui coupent la file» sur les routes

(98,5 fm) - Beaucoup d'automobilistes qui n'en peuvent plus d'attendre dans le trafic dépassent illégalement plusieurs véhicules et s'insèrent dans la file de voitures, au dernier instant, notamment aux entrées des autoroutes et des ponts de la région de Montréal. Ensevelie par les plaintes d'automobilistes choqués par ce comportement dangereux, la Sûreté du Québec (SQ) a décidé de louer un avion pour traquer ces malfaiteurs.

C’est connu, les automobilistes sont souvent pris de longs moments, particulièrement aux heures de pointe, dans des files de voitures. C’est le cas de la route 132 est.

À cet endroit, tout comme à l’entrée du pont Jacques-Cartier en provenance de la route 132, ou encore à l’échangeur Turcot, de nombreux conducteurs préfèrent filer à vive allure et couper dans la file, à la dernière minute. Un comportement fâchant pour tous ceux qui patientent en ligne, bien entendu.

Mardi matin, la SQ a décidé d’agir, utilisant plusieurs policiers pour faire régner l’ordre. Outre des voitures de patrouille, elle a utilisé un avion de type Cessna afin de survoler la route 132, à l’affut des «tricheurs» impatients. L’opération s’est déroulée entre 7h et 9h30.

Les policiers qui se trouvaient au sol, avec l’aide de leur collègue dans l’avion, ont ainsi distribué quelque 25 contraventions à ceux qui coupaient au dernier moment en traversant la ligne blanche continue.

Un peu plus loin, des policiers motards étaient responsables d’intercepter les fautifs et de leur remettre ladite contravention.

Mentionnons que franchir de manière illégale une ligne blanche sur la route engendre trois points d’inaptitude au permis de conduire en plus d’une amende de 311 dollars, incluant les frais.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle opération est effectuée par la SQ dans la région de Montréal.

»»» Veuillez écouter les explications de la porte-parole de la SQ, Ingrid Asselin, ainsi que de notre chroniqueur à la circulation, Marc Brière.