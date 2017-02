La totalité des enquêtes internes du SPVM transférées à la SQ

(98,5 FM) - Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, annonce le transfert de la totalité des enquêtes internes du SPVM à la Sureté du Québec qui a été chargée de faire la lumière sur les allégations d'irrégularités qui visent le corps policier montréalais.

Dans un courriel envoyé à tous les employés du SPVM mardi matin, Philippe Pichet affirme que les enquêtes en cours et celles à venir seront étudiées par la SQ.



Vendredi dernier, le ministre de la sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé que l'équipe de la SQ qui travaille sur les pratiques du SPVM serait aidée d'agents de plusieurs autres corps de police et de la responsable du Bureau des enquêtes indépendantes, Me Madeleine Giauque.