Le carambolage sur l'autoroute 401 fait un mort

LEEDS, Ontario - Un accident impliquant au moins 30 véhicules sur l'autoroute 401, à l'est de Toronto, a causé une fuite de produits chimiques, mardi, poussant les autorités à évacuer le secteur. Une personne est morte après avoir été transportée à l'hôpital.

Vingt-huit autres personnes ont été escortées à l'hôpital après les collisions survenues vers 14 h près de Lansdowne, en Ontario, alors que les conditions météorologiques étaient difficiles.

La Police provinciale de l'Ontario a indiqué que le carambolage avait impliqué des automobiles et environ une douzaine de camions, dont des poids lourds.



Les gens nécessitant des soins de santé ont été transportés dans des centres hospitaliers de Kingston et Brockville.



L'agente Sandra Barr, de la Police provinciale de l'Ontario, a indiqué que l'un des camions avait déversé une « substance toxique ». La substance a été identifiée comme étant de l'acide fluorosilicique. L'évacuation a seulement été ordonnée pour les gens qui étaient sur l'autoroute et non pour les résidences à proximité.



Treize premiers répondants ont mené des opérations de décontamination et étaient gardés sous observation.



L'autoroute 401 a été fermée dans les deux directions près du lieu de l'accident.