Le cellulaire et Facebook en classe, un fléau

(Cogeco Nouvelles) - Selon une récente étude québécoise, 91% des jeunes du secondaire utilisent le cellulaire en classe pour texter.

Une étude portant sur 4390 élèves de 14 à 16 ans démontrent que les jeunes Québéçois ne se soucient pas des interdictions proférées par les professeurs.

Les résultats de cette étude de Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche sur les technologies en éducation de l'Université de Montréal démontrent aussi que 64% des étudiants consultent Facebook pendant les heures de cours.

Au Journal de Montréal, le chercheur a émis l'opinion que ces habitudes nuisaient à l'apprentissage des élèves mais que ceux-ci se montraient incapables de résister à l'appel des réseaux sociaux même au risque de compromettre leur réussite scolaire.

La réalité en classe

En entrevue avec Benoit Dutrizac, Éric Gingras, professeur et président du Syndicat de Champlain qui regroupe plus de 8000 enseignants sur la Rive-Sud, a témoigné de l'impact du cellulaire en classe.

«Habituellement, les élèves ne le sortent pas en classe, car c'est interdit par les codes de conduite des écoles. Mais ils ont tellement un accès rapide (à leur cellulaire) qu'il s'agit que l'enseignant se tourne le dos ou répond à un élève à l'autre bout de la classe qui a posé une question et ils répondent.»

Même si la règlementation permet aux enseignants de confisquer un téléphone en classe, ils préfèrent s'abstenir.

«La problématique avec le fait de confisquer un téléphone, c'est que les parents vont s'en mêler et on aura pas de soutien. On va attester que c'est privé pour pouvoir le garder. De plus, on passerait notre temps à confisquer des cellulaires!»

L'enseignant confirme qu'il est difficile d'avoir l'attention complète des élèves lorsqu'ils ont leur cellulaire dans les poches et qu'ils vibrent.

Quant à l'idée de brouiller les ondes cellulaires à l'intérieur des écoles, l'enseignant est d'avis que les parents se ligueraient contre cette solution.