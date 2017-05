Le chanteur de Soundgarden trouvé mort

DÉTROIT - Le musicien rock Chris Cornell, co-fondateur de la formation Soundgarden, a été trouvé mort mercredi soir à Detroit; il était âgé de 52 ans.

Son porte-parole, Brian Bumbery, a affirmé à l'agence Associated Press que le décès avait été imprévisible et subit. On en ignore la cause.

Peu avant son décès, Chris Cornell et les autres musiciens de Soundgarden s'étaient produits au Fox Theatre, au centre-ville de Detroit.

Le groupe devait livrer des spectacles vendredi à Columbus, en Ohio, et le lendemain à Maryland Heights, dans le Missouri.

Avec un registre et une puissance de voix remarquables, Chris Cornell a été un grand nom de la musique grunge américaine ayant émergé dans les années 1990.