(98,5 FM) - La cagnotte de la loterie américaine Powerball sera de 650 millions $US (820 millions $CAN) lors du prochain tirage prévu mercredi.

Il s’agit du troisième plus gros lot de l’histoire des États-Unis.

La cagnotte n'a pas été remportée depuis puis plus de deux mois.



Les chances de posséder la combinaison parfaite de six chiffres sont de 1 sur 292 200 000.



La combinaison du Powerball est composée de cinq numéros entre 1 et 69, plus un numéro «Powerball» entre 1 et 26.



Un Québécois qui remporterait le gros lot aux États-Unis devrait payer environ 30 % du montant sous forme de taxe.

(Avec La Presse canadienne)