Le huard redescend après avoir atteint les 80 cents américains

TORONTO - Le dollar canadien a gagné près d'un quart de cent US après avoir momentanément franchi le cap des 80 cents US en matinée.

À la clôture des marchés, le huard affichait un cours moyen de 79,92 cents US pour la séance, ce qui était supérieur de 0,23 cent US à son cours moyen de vendredi.

Le dollar progresse depuis la mi-juin, moment où les rumeurs entourant une possible hausse du taux directeur de la Banque du Canada ont commencé à prendre de l'ampleur.

La banque centrale a haussé son taux directeur le 12 juillet, ce qui constituait sa première hausse depuis 2010.

Sur Bay Street, l'indice de référence a clôturé en baisse, tiré vers le bas par les actions du secteur des matériaux. L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a cédé 54,44 points à 15 128,69 points.

Sur Wall Street, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a perdu 66,90 points à 21 513,17 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a laissé 2,63 points à 2469,91 points.

L'indice composé du Nasdaq a pris 23,06 points pour clôturer à 6410,81 points, un record.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 57 cents US à 46,34 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a rendu 60 cents US à 1254,30 $ US l'once. Le prix du cuivre a pris 1 cent US à 2,74 $ US la livre.