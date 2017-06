Le manque de rigueur au ministère des Transports est de nouveau dénoncé

(98,5 FM) - Selon un nouveau rapport de la vérificatrice générale, le ministère des transports est toujours «vulnérable» quant à l'expertise des contrats donnés à l'externe.

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc a déposé son deuxième rapport sur la gestion au sein du ministère des Transports. Cette fois-ci, il concerne la gestion des contrats.

«Il y a un manque d'encadrement (au ministère). Est-ce que c'est dû à un manque de ressources? C'est au ministère à faire cette évaluation-là», a-t-elle dit en entrevue avec Mathieu Beaumont.

La VG s'étonne par exemple de constater que, bien souvent, la conception des plans et devis des contrats de construction attribués, de même que la surveillance des chantiers sont confiées à des firmes externes, au lieu d'être assumées par le ministère. C'est le cas pour plus de la moitié des 53 contrats examinés.

L'estimation des coûts laisse aussi à désirer: un écart important, parfois de plus de 20%, existe entre l'estimation faite au départ et les sommes déboursées par le ministère au bout du compte.

Problème récurrent

Année après année, rapport après rapport, le constat est toujours le même: il existe un problème récurrent dans l'attribution et la gestion des contrats de construction et des contrats de services professionnels au ministère des Transports, le plus important donneur d'ouvrage au Québec.

En mars, dans le premier volet de son rapport, qui portait plus particulièrement sur la gouvernance du ministère, la vérificatrice avait recensé une dizaine de rapports, internes et externes, produits entre 2009 et 2016, et destinés à formuler des recommandations visant à améliorer la gestion contractuelle au ministère des Transports. Au total, ces rapports cumulaient pas moins de 117 recommandations, qui n'ont pas toujours eu le suivi requis.