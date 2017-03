Le PM présente ses excuses pour le cafouillage

Philippe Couillard et Laurent Lessard/PC

(Cogeco Nouvelles) - Devant l'évidence du cafouillage du ministère des Transports, le premier ministre Philippe Couillard a présenté ses excuses et celle du gouvernement, ce matin, concernant les incidents au cours desquels 300 automobilistes ont été piégés en pleine tempête de neige cette semaine.

Le PM s'adressait particulièrement «aux gens qui ont été insécurisés, blessés, aux familles des victimes».

«Il est clair que si oui on faisait face à une situation exceptionnelle, la réponse à cette situation exceptionnelle n'a pas été proportionnelle à son importance», a dit le premier ministre qui était flanqué des ministres des Transports et de la Sécurité publique, Laurent Lessard et Martin Coiteux.

Le gouvernement a également annoncé la création d'une enquête indépendante sur les événements.