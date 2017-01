Le suspect de la tuerie d'Istanbul passe aux aveux

(98,5 FM) - Le présumé responsable de la tuerie survenue dans une boîte de nuit d'Istanbul dans la nuit du 31 décembre est passé aux aveux après avoir été arrêté hier.

La police turque a mis la main sur Abdulgadir Masharipov dans un appartement d'Istanbul où il se trouvait avec son fils de 4 ans. Quatre autres personnes y ont été interpellées.

Une photo du suspect tuméfié a été diffusée.

Les autorités indiquent aujourd'hui que l'individu d'origine ouzbèke a avoué être l'auteur de la tuerie revendiquée par le groupe État islamique qui a fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul.

Activement recherché depuis une quinzaine de jours, Il a été épinglé dans le district Esenyurt, situé à Istanbul, lors d'une opération policière. L'individu se trouvait dans la maison d'un ami originaire du Kirghizstan. Selon NTV, l'assaillant a résisté à son arrestation.

#BREAKING First image of Reina attacker caught alive in police operation in Istanbul pic.twitter.com/lrdjfWsCkL