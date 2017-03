Lettre de Pierre-Yves McSween au PDG de Bombardier

(98,5 FM) - Le comptable cynique, Pierre-Yves McSween, a été fortement «inspiré» dans son cynisme par les augmentations pour le moins substantielles que les hauts dirigeants de Bombardier se sont octroyées.

L'expert économique du 98,5 FM ne dérougit pas depuis que la nouvelle s'est propagée. Il a donc consacré sa chronique à l'émission matinale de Paul Arcand, au 98,5 FM à la lettre qu'il a écrite spécialement à l'attention d'AlainBellemare, le président directeur général de Bombarider.

On vous la présente dans son intégralité tout en vous conviant à écouter sa chronique d'aujourd'hui.

Lettre à Alain Bellemare, PDG de Bombardier inc.

Bonjour Alain,

Je me permets de te tutoyer, nous sommes tellement proches.

Oui, proches, parce qu’en produisant ma déclaration de revenus, je me rends compte qu’il y a une petite partie de moi dans les milliards accordés à Bombardier, et par le fait même, dans les millions de ta prime de fin d’année.

En premier lieu, je te suggère d’envoyer un petit mot de remerciement à Philippe Couillard qui a décidé d’alléger cette année le fardeau fiscal des PDG.

En effet, l’avantage imposable sur les options d’achat d’actions sera réduit. Voilà une nouvelle qui peut expliquer pourquoi tu souris.

Depuis ton arrivée, je dois te féliciter :

3,5 Milliards de $US de bilan négatif, t’as plus de dettes que d’actifs;

Baisse des ventes de 18 à 16 milliards : même dans les ventes, t’as réussi à couper;

Vente d’Avions C-Series à perte;

Aide du gouvernement du Québec au rabais: 1 milliard $US, ça, c’est tout un exploit;

Aide du gouvernement fédéral pour quelques centaines de millions;

Un gros merci au gouvernement qui a échangé une obligation légale d’Air Canada envers les travailleurs d’Aveos contre des ventes à perte de C-Series: ça, c’est un de tes meilleurs coups.

Tu me diras que tu as amélioré le résultat net, mais c’est grâce à une radiation comptable de 2015 et tu le sais.

Je te félicite aussi d’avoir augmenté tes liquidités en 2016 grâce à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Franchement, bravo! Quelle contribution de ta part ! Un total de 2,4 milliards $US, directement de mon RREGOP et de mon Régime des rentes du Québec (en plus des liquidités venant des 49,5% de la société en commandite). Ne me remercie pas, c’est tout naturel.

Recevoir une prime pour avoir coupé des jobs, couper des coûts, sous-traiter à l’étranger et téter de l’argent aux gouvernements des deux paliers, ça ressemble à l’argent le plus facilement gagné sur terre (pour paraphraser mon ancien prof de marketing.)

En somme, t’es comme un Bernie Nicholls, l'ex-«vedette» des Kings de Los Angeles, Bernie Nicholls: facile de bien paraître et marquer 70 buts, quand Gretzky te subventionne des passes sur la palette.

Mais, je te comprends, t’es dans une situation frustrante. Quand le président du conseil d’administration, ton ami Pierre, reçoit 5,3 millions $US pour un job à temps partiel, tu te dis : «où est la justice ?»

Chose certaine, sois gentil avec lui. Peu importe la frustration des actionnaires, les « multivotantes » de la famille assureront ton emploi.

Dis-toi que ça pourrait être pire, tu pourrais avoir fait une gaffe comme moi et avoir voté pour Dave Morissette par inadvertance au Gala Artis. Tout cela au détriment de ton collègue Alain Crète et ça, je peux te le dire, il n’y a pas une prime assez élevée pour compenser cette faute au pied levé.

Je te félicite encore. Il n’y a pas si longtemps, sur un podium dans un hangar de l’ouest de l’île, tu nous disais que Bombardier était en péril.

La prochaine fois que tu crieras au loup, ne t’en fais pas, tu pourras encore compter sur nos gouvernements, pour de l’aide à perpétuité et hors de l’entendement.

Parce qu’une de leur plus grande qualité, c’est de ne pas savoir compter.

Encore toutes mes félicitations pour cette belle année.

Le comptable cynique, Pierre-Yves McSween