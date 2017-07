Lise Ravary avoue avoir été dépendante à l'Oxycontin

(98,5 FM) - Après avoir été aux prises avec une dépendance à la cocaïne, la chroniqueuse Lise Ravary a récemment admis qu'elle avait également été dépendante aux opioïdes.

Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la crise des opioïdes qui touche un grand nombre d’Américains. Des mères de famille et des sportifs du dimanche sont devenus de véritables toxicomanes après avoir voulu simplement soigner une douleur articulaire.

Mais voilà que cette crise migre vers le nord et touche de plus en plus de Canadiens. En 2016 seulement, près de 2500 personnes sont décédées des suites d’une surdose d’opioïdes au Canada.

Avant d’être la chroniqueuse bien connue du Journal de Montréal, Lise Ravary était la rédactrice en chef du magazine Châtelaine. Lorsqu’elle a quitté le magazine en 2009, elle a «disparu de la carte pendant deux ans».

Dans sa plus récente chronique du Journal, elle explique la raison qui a motivé son départ en admettant qu’elle était devenue accro à l’Oxycontin, un opioïde deux fois plus puissant que la morphine qu’on lui avait prescrit pour soigner un sévère mal de dos.

«J’ai un passé un peu trouble. J’ai déjà avoué avoir eu un problème de consommation de cocaïne dans les années 1980-1990. Problème dont je me suis débarrassée. J’ai été clean, sobre, abstinente pendant 16 ans. J’ai eu un gros mal de dos à un certain moment et on m’a prescrit de l’Oxycontin. Malheureusement, je suis tombée dedans» confie-t-elle.

Elle a indiqué qu’elle était plus à risque de développer une dépendance aux opioïdes en raison de son trouble bipolaire.

Écoutez son touchant témoignage.