Longueuil: St-Hilaire ne se représentera pas à la mairie

LONGUEUIL - La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, ne cherchera pas à se faire réélire à l'occasion des prochaines élections municipales qui auront lieu le 5 novembre.

Mme St-Hilaire aura donc été à la tête de cette ville de la Montérégie pendant huit ans.



Alors qu'elle s'exprimait devant un parterre de gens d'affaires mercredi, cette politicienne expérimentée a expliqué qu'elle souhaitait «passer le flambeau parce que Longueuil va bien».



Elle a poursuivi en faisant valoir qu'elle quittera au terme de son actuel mandat avec le sentiment du devoir accompli puisqu'elle laissera derrière elle une communauté plus «humaine, efficace et affirmée».



Caroline St-Hilaire a indiqué que, pendant son règne, elle aura su faire en sorte que sa ville ne soit plus snobée par «les gouvernements supérieurs».



Par ailleurs, dans un message diffusé en ligne, elle a adressé de chaleureux remerciements à ses concitoyens pour leur confiance.



«J'aime mon monde. J'aime Longueuil», a-t-elle également souligné.



Mme St-Hilaire a siégé aux Communes pendant plus d'une décennie, soit de 1997 à 2008, sous la bannière du Bloc québécois.



Puis, en 2009, elle s'était lancée dans l'arène municipale en devenant la toute première femme à accéder à la mairie de Longueuil.