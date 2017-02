«M. Sklavounos veut ravoir sa vie»- son avocat

(98,5 fm) - L'avocat de Gerry Sklavounos, Me Frank Pappas, affirme que son client a énormément souffert des accusations d'agressions sexuelles dont il vient d'être blanchis par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

«M. Sklavounos veut passer à autre chose et ravoir sa vie», a expliqué l’avocat au micro de Paul Arcand.

Me Pappas a réagi à la lettre d’Alice Paquet envoyée au Devoir et qui persiste à affirmer que Sklavounos l’a bel et bien agressé. «Nécessairement cette dame-là n’a pas été crue et avec raison. Elle peut bien dire et prétendre ce qu’elle veut, c’est faux.»

Malgré le fait que le Devoir dit avoir reçu d’autres témoignages de potentielles victimes, le criminaliste espère que maintenant que son client a été blanchi, les médias ne vont pas se rabattre sur «du potinage».

Il a ajouté que M. Sklavounos avait fait une introspection et une remise en question, le tout épaulé par sa femme et sa famille.