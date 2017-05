Maipoils: redonner au poil la place qui lui revient

(98,5 FM) - Pendant tout le mois de mai, le mouvement Maipoils invite les femmes et les hommes à ranger les rasoirs, la cire, les bandes et l'épilateur électrique afin de redonner au poil la place qui lui revient.

Il y a le Movember, le mois sans alcool, voici maintenant le Maipoils.

«Le but, c’est de se sonner la liberté de choix quant à la pilosité, a expliqué Pamela Dumont, comédienne et instigatrice du mouvement, au micro de Benoit Dutrizac. Chez les femmes, se raser, ce n’est plus une mode, mais une obligation. Le poil fait naître une culpabilité, une honte. Si une femme a du poil, elle va s’excuser. Ce qu’on veut, c’est inviter tout le monde au Québec de ne pas se toucher les poils. On veut pousser les gens à ne pas être dégoutés par leurs propres poils.»

La campagne s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, mais Pamela Dumont espère que bon nombre de femmes vont suivre le mouvement.

«C’est important d’y aller étape par étape. Il faut en parler avec votre partenaire en premier. Au début, c’est difficile, on peut s’autodégoûter parce qu’on ne l’a jamais fait, mais peu à peu, on va s'accepter.»

Le témoignage de Pamela Dumont