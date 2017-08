Marc-Étienne Côté de retour en cour mercredi

MONTRÉAL - L'un des dix criminels les plus recherchés au Québec, Marc-Étienne Côté, a comparu lundi au palais de justice de Montréal, le temps de fixer sa prochaine comparution à mercredi, à Saguenay.

Marc-Étienne Côté avait été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal. Il était recherché pour le meurtre non prémédité d'Israël Gauthier-Nepton, 27 ans, dans l'arrondissement Jonquière, à Saguenay, le 20 novembre 2016.



La Sûreté du Québec recherchait le fugitif de 36 ans depuis neuf mois. Elle l'avait placé sur sa liste des dix criminels les plus recherchés. Il était considéré comme armé et dangereux.



Ce sont finalement les policiers du Service de police de la Ville de Montréal qui lui ont mis la main au collet, vers 1h30, dans un immeuble à logements de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.



La barbe longue, vêtu d'un t-shirt bleu, l'homme paraissait calme. Il a dit non de la tête lorsqu'on lui a demandé s'il avait un avocat ou s'il souhaitait être assisté d'un avocat de l'aide juridique pour les fins de sa comparution.



Il a simplement été informé du fait qu'il sera emmené à Chicoutimi, en prévision de sa prochaine comparution, mercredi, à 9h30.