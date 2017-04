Marche pour le climat à Washington D.C. (photos)

Des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté dans plusieurs villes afin de réclamer de l'administration Trump des mesures pour protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique.

Ces diverses manifestations — pas moins de 300 selon les organisateurs — ont marqué le 100e jour de l'arrivée au pouvoir du président populiste.



Ainsi à Washington, une grande foule a défilé dans l'avenue de Pennsylvanie dans l'espoir d'encercler la Maison Blanche.



À Chicago, ils étaient des milliers à braver la pluie pour dénoncer les coupes de près de 33 pour cent proposées par Donald Trump dans le budget de l'Agence de la protection de l'environnement (EPA).



Ces coupes auront comme conséquence l'élimination de plus de 3000 emplois.



Plusieurs membres du syndicat représentant des employés de l'EPA ont participé au défilé. Selon le président de la Fédération américaine des employés du gouvernement, conseil 238, John O'Grady, cette manifestation «est l'occasion de dénoncer à l'unisson cette administration (et) ses coupes ridicules».



D'autres manifestants ont exprimé des inquiétudes sur l'état des systèmes d'aqueduc et l'impasse budgétaire dans l'État de l'Illinois.



Au Vermont, environ 3000 personnes ont manifesté devant l'assemblée législative de l'État à Montpelier. Le sénateur Bernie Sanders s'est adressé à eux en énumérant une série de conséquences du réchauffement climatique, faisant état de la hausse des températures et des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il a reproché à l'industrie des carburants fossiles de préférer les profits à court terme aux intérêts primordiaux de la planète. L'adversaire malheureux de Hillary Clinton lors des primaires du Parti démocrate a aussi fait valoir que les coûts reliés aux sources d'énergie renouvelable sont en baisse.