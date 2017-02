Marion Cotillard prend l'accent québécois dans un film de Guillaume Canet (vidéo)

(98,5 FM) - Sur sa page Facebook, le scénariste, réalisateur et acteur français Guillaume Canet a diffusé un extrait de son film «Rock'n'Roll» dans lequel l'actrice Marion Cotillard prend «l'accent québécois».

Le film joue avec à la fois avec des éléments fictifs et des éléments véridiques.

Sa conjointe (dans le scénario comme dans la vraie vie) Marion Cotillard vit une crise de la quarantaine.

Afin de peaufiner son jeu en vue d’une audition qu’elle obtenue pour éventuellement joueur dans un film de Xavier Dolan, elle se pratique son «accent québécois».

Quant à Guillaume Canet, qui incarne un acteur déchu qui se demande s’il est encore dans le coup, il est complètement désarçonné par les dires de son conjointe.

Selon Le Huffington Post en France, c’est Xavier Dolan qui lui aurait montré les rudiments français québécois.

Rappelons L'actrice a d'ailleurs joué dans le film de Dolan, Juste la fin du monde.

Sorti en France mercredi, le film a reçu des crititques très mitigées. «Le long-métrage oscille entre comédie et drame satirique avec une certaine maladresse et quelques longueurs», a écrit Le Figaro. Si on rit beaucoup à certaines scènes, d'autres sont carrément inutiles.»

La bande-annonce du film