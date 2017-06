Martine Ouellet présente ses excuses

Martine Ouellet à son arrivée au caucus ce matin

OTTAWA - Les dix députés du Bloc québécois étaient tous rassemblés derrière leur chef à l'issue de la longue réunion convoquée pour régler la crise qui secouait leur parti depuis deux jours.

«Cette journée d'aujourd'hui nous a renforcés dans notre volonté de travailler ensemble et de faire avancer le Bloc québécois et l'indépendance du Québec», a déclaré Martine Ouellet.

Elle a également offert ses excuses publiquement au député Rhéal Fortin pour les agissements de son chef de cabinet, Louis-Philippe Dubois. Celui-ci a été démis de ses fonctions mercredi après avoir tenté de couler des informations dans un média pour salir la réputation du député.

«J'ai agi extrêmement rapidement et donc si ça a pu causer du tort, je m'excuse à Rhéal et j'ai toute ma confiance en lui», a-t-elle affirmé en soulignant le travail du député qui a agi à titre de chef intérimaire du Bloc québécois durant 18 mois.

Rhéal Fortin a accepté ces excuses.

«J'accepte les excuses de Martine avec humilité et enthousiasme, a déclaré le député. C'est ma chef, Martine Ouellet. Je veux travailler avec elle. Je pense qu'on va continuer sur notre lancée et le Bloc sera d'autant plus efficace dans les mois qui viennent.»

Le lien de confiance semble donc avoir été rétabli au sein du caucus bloquiste au lendemain de la sortie en règle de sept députés.

«Martine, c'est notre chef, elle a notre pleine confiance et vous allez voir, on va en déplacer des montagnes ensemble», a affirmé le leader parlementaire, Gabriel Ste-Marie, qui avait eu des propos durs à l'endroit de Mme Ouellet la veille.

Ce front uni contraste avec les propos tenus plus tôt par le président du caucus, Louis Plamondon, qui environ une heure auparavant indiquait que le caucus bloquiste était toujours dans l'impasse.

«Le lien de confiance a été rétabli, a-t-il réitéré après la réunion. On a eu des discussions franches et cordiales.»

Aucun député ne s'est avancé sur les gestes posés par Martine Ouellet pour rétablir cette confiance.

Une source avait révélé à La Presse canadienne que le groupe des sept députés dissidents imposait trois conditions à Martine Ouellet pour une sortie de crise.

Le groupe lui demandait de changer de ton, que Xavier Barsalou-Duval ne soit plus son chef parlementaire et que la nomination de son nouveau chef de cabinet fasse l'unanimité au sein du caucus. Il s'agirait d'un seuil minimum pour pouvoir rétablir les ponts.

Les échanges durant l'avant-midi semblaient être musclés. On pouvait entendre certains députés lever le ton derrière les portes closes.

