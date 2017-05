Michael Moore s'apprête à dévoiler un documentaire explosif sur Donald Trump

Donald Trump et Michael Moore/Photo AP

CANNES, France - Michael Moore a réalisé secrètement un documentaire sur Donald Trump qu'il a intitulé «Fahrenheit 11/9», en référence au jour où il a été déclaré président élu, le 9 novembre.

Les producteurs Harvey et Bob Weinstein ont annoncé mardi avoir obtenu les droits à l'échelle mondiale. Michael Moore travaille à cette production depuis plusieurs mois et promet qu'elle sera explosive. Le réalisateur a soutenu que la capacité de M. Trump à survivre à la controverse «prendrait fin avec ce film».



Le titre du film fait aussi référence au documentaire de Michael Moore sur l'ex-président George W. Bush sorti en 2004, «Fahrenheit 9/11». Avant de devenir un énorme succès au box-office, le film avait décroché la prestigieuse Palme d'or du Festival de Cannes.



Les Weinstein exploreront les possibilités de distribution au pays et à l'international cette semaine à l'occasion du Festival de Cannes. Ils ont promis un récit sortant du cadre de tout ce qui est affirmé depuis le début de la présidence de M. Trump.



Michael Moore avait déjà sorti «Trumpland» peu avant le scrutin de novembre, qui se voulait davantage un plaidoyer envers la démocrate Hillary Clinton.