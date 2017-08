Minute de silence pour la cascadeuse morte à Vancouver

VANCOUVER - La vedette de «Deadpool 2» Ryan Reynolds et le réalisateur David Leitch ont tenu un moment de silence sur le plateau, mercredi, à la mémoire de la cascadeuse morte dans un accident durant le tournage plus tôt cette semaine.

Le tournage du film de superhéros de Marvel a repris 48 heures après la mort de Joi (SJ) Harris sur le plateau au centre-ville de Vancouver, lundi.



Une vidéo granuleuse publiée sur le site de célébrités TMZ a montré un groupe, présenté comme l'équipe de tournage de «Deadpool 2» et l'acteur natif de Vancouver Ryan Reynolds, baissant la tête lors d'une minute de silence.



Des témoins ont affirmé que Mme Harris semblait avoir perdu la maîtrise de sa motocyclette lors du tournage d'une scène devant le centre des congrès de Vancouver avant de fracasser une fenêtre au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux voisin. Le service des coroners de la Colombie-Britannique a indiqué qu'elle était morte sur les lieux du tournage.



La résidante de New York âgée de 40 ans se décrivait sur son site internet comme «la première femme afro-américaine certifiée dans l'histoire des États-Unis à concourir activement dans des événements de course en motocyclette sanctionnés par (l'Association motocycliste américaine)».



Des amis ont parlé d'une pionnière de la course en motocyclette qui vivait à pleine mesure.



«Elle vivait son rêve, avant qu'elle ne soit emportée soudainement en tournage en tant que cascadeuse. Elle manquera chèrement à ses admirateurs de course à travers le monde», indique un communiqué publié mardi sur la page Facebook de Mme Harris.