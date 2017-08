Mort d'un homme de 23 ans: le BEI prend en charge l'enquête

MONTRÉAL - Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) prend en charge une enquête à La Sarre, dans la MRC d'Abitibi-Ouest.

Vers 18h, un homme de 23 ans aurait été atteint par balle et serait mort lors d'une intervention policière de la Sûreté du Québec (SQ).



Selon les informations recueillies par le BEI jusqu'à présent, vers 18 h 00 deux patrouilleurs de la SQ auraient croisé un véhicule et décidé de procéder à son interception. Réalisant que le conducteur refusait de s'immobiliser, les policiers l'auraient poursuivi.



Lors de la poursuite, l'homme aurait lancé des objets vers le véhicule de police. Il y aurait eu un impact entre les deux voitures, sans toutefois faire de blessé.



L'homme serait alors sorti de son véhicule pour menacer les policiers avec un couteau et c'est à ce moment que les agents auraient ouvert le feu.



L'enquête du BEI permettra notamment de déterminer si ces informations sont exactes.