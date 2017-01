Motoneige: un adolescent entre la vie et la mort

Un adolescent se trouve entre la vie et la mort après un accident de motoneige survenu samedi soir, à Sainte-Béatrix, dans Lanaudière.

L'adolescent de 14 ans, qui circulait à motoneige sur le lac Cloutier, n'aurait pas aperçu une île. Il a alors frappé des rochers et a été ejecté de son véhicule.



La porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton, a indiqué que ses blessures faisaient craindre pour sa vie.



Ce sont les policiers de la MRC de Matawinie qui sont d'abord intervenus vers 20 h 15.



Le brouilllard et la vitesse pourraient être en cause dans cet accident.



L'adolescent se promenait accompagné d'un autre motoneigiste.