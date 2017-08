Nouvelle étape dans l'enquête sur la collusion avec la Russie : un grand jury

(98,5 FM) - Le procureur spécial du Département de la Jutice, Robert Mueller a émis des mandats de saisie et des assignations à comparaître devant un grand jury, dans l'enquête sur les allégations de collusion entre des membres de la campagne du président Donald Trump et la Russie.

Dans le système judicère américain, le grand jury est une chambre d'accusations qui détermine s'il y aura un procès.

C’est ce que rapportaient jeudi le Wall Street Journal et l’agence de nouvelles Reuters. Selon le quotidien new-yorkais, ces mandats concerneraient la rencontre entre Donals Trump fils et une avocate russe à la Trump Tower.

Cette décision de Mueller constitue une nouvelle étape dans l’enquête en cours.

Rafaël Jacob, spécialiste de la politique américaine à la Caire Raoul-Dandurand à l’UQUÀM, a donné des précisions à Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant, jeudi après-midi.»

«Ce qu’on semble avoir appris, c’est qu’au courant des dernières semaines, il y aurait ce grand jury qui aurait été mis sur pied par M. Mueller, a expliqué Rafaël Jacob».

Rafaël Jacob prévient toutefois que pour l’instant, aucune accusation n’a été portée, qu’il ne s’agit que d’allégations qui devront passer les tests des preuves et des témoignages juridiquement crédibles.

Le réseau CNN a appris les liens financiers entre Trump et ses associées et la Russie sont des pistes privilégiées par les enquêteurs fédéraux pour pousser plus loin leur enquête.

«Ce qui est possiblement problématique pour le président et son entourage c’est que l’enquête semblerait s’élargir, a dit Rafaël Jacob. Ça veut dire qu’il ne serait plus simplement question de collision lors de la campagne de 2016. On ratisserait beaucoup plus large, notamment au niveau de crimes financiers.»

Toujours selon les sources de CNN, les enquêteurs estimeraient que le réseau de liens financiers comporterait plus d’éléments pour des mises en accusation que les allégations de collusion lors de la dernière campagne présidentielle.

«Ce qui était prévisible, c’est que dès qu’il y a un procureur spécial, son pouvoir d’enquête est quasi illimité, précise Jacob. Ça peut aller dans n’importe quelle direction. Quand on est un homme d’affaires de l’âge de Donald Trump, il y a beaucoup de matière possible à enquête. Il doit y en avoir beaucoup au sein de la Maison-Blanche actuellement qui sont nerveux.»

Rappelons que le président Trumps a toujours nié qu’il y a eu collusion et a qualifié l’enquête de «chasse aux sorcières même si les services de renseignements américains ont conclu qu’il y avait bel et bien une tentative de la Russie d’interférer dans la campagne présidentielle américaine.

Par la voix du conseiller spécial T Cob, la Maison-Blanche a réitéré son désir ferme de collaborer avec l’enquête afin «d’accélérer la conclusion de son travail.»

Le bureau de Robert Mueller a refusé de commenter la nouvelle du Wall Street Journal.