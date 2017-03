Palmarès Forbes: les 11 Québécois les plus riches

Emanuele Lino Saputo est président de la compagnie québécoise Saputo./Photo: Archives PC

(98,5 FM) - Forbes a publié son palmarès des gens les plus riches de la planète. Sur les 2 000 plus grandes fortunes du monde, 39 d'entre elles proviennent du Canada. Quelques 11 fortunes sont québécoises. Emanuele Saputo, fondateur de la multinationale des produits laitiers Saputo, est le plus riche Québécois. Voici en images la liste de ces Québécois.