Pannes et annulations de vols: le cocktail météo perturbe le sud-ouest du Québec

(Cogeco Nouvelles) - De fortes rafales de vent causent des perturbations dans plusieurs régions du Québec.

À 7h, près de 70 000 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité dans la province, dont plus de 21 500 en Montérégie, plus de 18 300 dans les Laurentides et plus de 12 200 à Montréal.

Des écoles sont aussi fermées dans les Laurentides, Lanaudière et le Bas-Saint-Laurent.

Vols annulés à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau

Les rafales ont aussi forcé l'annulation de plusieurs vols d'avion à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Près d'une vingtaine de départs et une douzaine d'arrivées sont touchés.

Un avertissement de vent avec des rafales jusqu'à 90 km/h est en vigueur pour la plupart des régions du Québec, le long du fleuve Saint-Laurent.

Les principales autoroutes de l'île de Montréal, de la Montérégie, de l'Outaouais et des Cantons-de-l'Est sont dégagées et offrent une bonne visibilité, selon Transport Québec.



Environnement Canada a par ailleurs émis un avertissement de tempête hivernale pour la plupart des régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent.

