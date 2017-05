Plus de 1900 domiciles inondés: l'armée double les effectifs

MONTRÉAL - La crue des eaux devrait connaitre un sommet au cours des prochaines heures, en raison de la pluie qui s'abat dimanche sur la plupart des régions touchées.

Au total, près de 1900 domiciles sont inondés dans 126 municipalités. Plus d'un millier de résidents ont été évacués. Et plus de 400 routes sont affectées.



Appelée en renfort, l'armée canadienne a annoncé dimanche qu'elle allait doubler ses effectifs pour venir en aide aux sinistrés.



Dans les Laurentides, à Oka, la situation est critique. Le sous-sol de l'hôtel de ville a été inondé au cours de la nuit de samedi à dimanche, alors qu'une soixantaine de résidences ont aussi été envahies par l'eau.



Le maire Pascal Quevillon déplore que sa demande d'aide de l'armée canadienne n'ait pas encore été entendue. Il souligne que les stations de pompage des égoûts municipaux sont inondées. Si elles cessaient de fonctionner, il estime qu'un millier de domiciles devraient être évacués, soit environ 3000 résidents.



Pointe-Calumet. Saint-André d'Argenteuil et Saint-Placide sont aussi très touchées par les inondations.



A Gatineau, en Outaouais, 380 résidences ont été évacuées, et une recommandation d'évacuation prévaut pour plus de 900 autres domiciles.



En Montérégie, la ville de Rigaud est la plus touchée. L'état d'urgence est en vigueur depuis plusieurs jours.



A Montréal, de nombreux résidents ont dû quitter leur domicile sur l'Ile Bizard et l'Ile Mercier. A Pierrefonds, la situation s'est envenimée au cours de la nuit. Dans Ahuntsic-Cartierville, des résidences ont aussi été inondées, sur le boulevard Gouin.



En Mauricie, les secteurs problématiques sont Louiseville, Maskinongé, Yamachiche, et Shawinigan, entre autres.



Dans plusieurs municipalités affectées, le service d'électricité à dû être coupé.