(98,5 FM) - Les habitants du Québec et du reste du Canada pourront observer une éclipse partielle de Soleil, vers 13h30 cet après-midi.

Bien protégés par des lunettes spéciales, les observateurs des régions plus au sud seront les mieux placés pour observer le phénomène jusque vers 16h.

«Plus on est au sud, plus le soleil sera masqué, confirme Robert Lamontagne, astrophysicien à l'Université de Montréal. Le soleil va être masqué à près de 60%, le ciel va demeurer bleu, mais ce sera un peu plus sombre, comme une journée nuageuse.»

L'éclipse atteindra son maximum au Québec vers 14h38 avec 58,3% de la surface du Soleil alors cachée.

Des étoiles en plein jour aux États-Unis

Sur le continent nord-américain, un mince corridor de 112 kilomètres aux États-Unis sera témoin d'une éclipse totale.

Un cône d’ombre traversera les états américains suivants : Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Géorgie, Caroline du Nord et du Sud.

Éclipse totale au Québec... en 2024

Deux à trois éclipses de Soleil se produisent tous les ans, mais pas au même endroit sur la planète.



Les astronomes peuvent déjà prévoir qu'une éclipse totale sera visible au Québec dans sept ans.

«On peut déjà marquer le 8 avril 2024 dans son calendrier», annonce M. Lamontagne qui est aussi coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec.