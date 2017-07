Poivre de Cayenne à la station Berri-UQAM: arrêt de service

Andrée Anne Picard, porte-parole du Service de Police de la Ville de Montréal

(Cogeco Nouvelles) - Du poivre de Cayenne aspergé à la station Berri-UQAM a causé un arrêt de service sur trois lignes du métro de Montréal, ce matin.

Quelques personnes ont été incommodées et l'incident a provoqué momentanément l'interruption du service.

Les policiers visionnent actuellement les bandes vidéos des caméras de sécurité pour identifier l'individu et procéder à son arrestation.

Le suspect pourrait faire face à des accusations de méfaits.

Heure de pointe

Le service du métro a été rétabli avant 7h30, après avoir été frappé par trois interruptions simultanées.

La Société de transport de Montréal (STM) avait rapporté avant 7h00 que les interruptions touchaient la ligne verte entre les stations Lionel-Groulx et Viau, la ligne orange entre Lionel-Groulx et Beaubien et la ligne jaune entre les stations Longueuil/Université-de-Sherbrooke et Berri-UQAM.