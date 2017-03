«Quand on attaque la crédibilité du 2e plus gros corps de police au Canada, c'est très grave»

(98,5 FM) - L'ancien policier Guy Ryan n'en revient tout simplement pas. Il est complètement «assommé» par les diverses allégations du président de la Fraternité des policiers et policières, Yves Francoeur, faites sur les ondes du 98,5 FM jeudi matin.

À la suite des allégations du président de la Fraternité des policiers et policières, Yves Francoeur, voulant qu’un proche du directeur du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) fasse l’objet de deux enquêtes criminelles, l’ancien policier à la section des crimes organisés, Guy Ryan était sous le choc en entrevue avec Paul Houde, jeudi.

«C’est très grave. Lorsqu’on prête des allégations criminelles à des cadres, du trafic d’influence, des arrêts de procédures… j’espère qu’il (Yves Francoeur) va être un témoin important pour la Sûreté du Québec parce que c’est grave ce qu’il a mentionné.»

Pendant des années l’ancien policier a été président de l’Association des cadres, donc, il se sent particulièrement interpellé.

«(Des allégations) des liens directement liés au crime organisé? Je n’ai pas vu ça souvent, a-t-il dit à Paul Houde. Il n’y en a pas 25 qui sont à côté du chef (Philippe Pichet). Quand vous dites que c’est un proche du directeur Pichet, je suis assommé, comme ancien collègue, comme ancien cadre. C’est très grave et j’espère que ce ne sera pas seulement des paroles en l’air, qu’il y aura des actions concrètes de prises pour aller au bout de cette histoire. Quand on attaque la crédibilité du deuxième plus gros corps de police au Canada, c’est très grave.»

Plus tôt, le premier ministre Philippe Couillard a réitéré sa confiance envers le chef Pichet, mais du même souffle, il n’a pas exclu la possibilité de mettre le SPVM sous tutelle.

«C’est devenu un dossier très politique. Et ce ne sera pas facile d’aller au bout de toutes ces allégations», a-t-il dit.

Est-ce que les jours du directeur Pichet sont comptés? L’ancien policier Ryan hésite…

«J’ai entendu (Pichet) en entrevue plus tôt cette semaine à Paul Arcand et je n’ai pas aimé quelques-unes de ses réponses. Quand il dit qu’il n’était pas au courant de certains dossiers. Lorsqu’on est à la tête d’un important corps policier comme celui du SPVM, on doit être au courant de ces dossiers prioritaires. Avant, il était adjoint au directeur, il était conscient de ce qu’il se passait. Ses jours sont-ils comptés? Ce n’est pas à moi à décider ça.»