«À qui profite ce projet-là?» Manon Massé sur le REM

Québec solidaire demande au gouvernement de mettre de côté le projet de train rapide (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) suite à la publication du rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE)

Manon Massé, député de Québec solidaire (QS) dans Ste-Marie-St-Jacques, était à Week-end extra dimanche matin pour expliquer la position de son parti.

«Il (le projet) ne répond pas aux objectifs de la population, c’est-à-dire, des meilleurs déplacements, a-t-elle pointé à l’animateur Matthieu Beaumont. Il ne répond pas aux objectifs de diminution des gaz à effet de serre et en plus il facilite l’étalement urbain alors tout le monde en 2017, sait très bien qu’l faut densifier les territoires et non les étaler.»

Manon Massé s’insurge parce que le gouvernement passera probablement outre au rapport du BAPE pour qui de nombreuses questions importantes n’ont pas eu de réponses de la part du promoteur.

«Les citoyens n’ont pas beaucoup de mécanismes pour se protéger contre des décisions qui pourraient être abusives de la part d’un gouvernement, notamment en matière de construction et transports, estime-t-elle.»

La députée solidaire fait valoir que le projet de la Caisse de dépôt et placement est le plus gros du genre, non pas en termes de services, mais en ce qui concerne les montants pour le financer.

«Nous ne cessons de répéter l’urgence d’investir dans le transport collectif, a-t-elle réitéré. Malheureusement les 6 milliards qui seront investis dans ce projet, sont investis dans des endroits où très peu de gens habitent. La technologie est tellement coûteuse qu’on aura seulement 15 nouvelles stations.»

Manon Massé estime que beaucoup d’utilisateurs s’y rendront en automobile, ce qui va à l’encontre des objectifs de diminution des gaz à effet de serre.

«Il y aura énormément d’argent public investi là-dedans, insiste-t-elle, et la Caisse ne nous a présenté aucun autre projet. C’est comme si c’était celui-là, point à la ligne.»

Elle estime que des secteurs de l’île de Montréal comme le nord-est, l’est et le sud-ouest ont de besoins plus criants en matière de transports collectifs que l’ouest de l’île.

«Ce sont les gens les plus pauvres qui habitent l’est de l’île, affirme Manon Massé.»

Elle déplore aussi que le projet de la Caisse ne fasse pas partie d’une planification générale.

«Il n’y a pas d’alternatives proposées et il ne contribue pas à diminuer les gaz à effet de serre, objecte-t-elle. On n’investit pas 6 milliards en 2017, avec ce qu’on connaît en termes de changements climatiques.»

Par ailleurs, elle ne croit pas que le projet réduira de façon significative les déplacements en automobile

«Le projet ne veut pas déposer les résultats d’achalandage, rappelle Manon Massé. On peut bien faire des hypothèses, mais là où passe la ligne du REM actuellement, c’est en territoire non occupé. La question que ça nous pose c’est : à qui profite ce projet-là?»

Selon la députée de Ste-Marie-St-Jacques, la une partie de la réponse se trouve réside dans l’identité des promoteurs qui pourront faire du développement de condos autour de ces projets.

«Pour le moment on n’a pas de réponse, dit-elle.»