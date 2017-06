Rive-Sud: d'un vol à l'autre, il se déplace en taxi

(Cogeco Nouvelles) - Un homme de 24 ans va comparaître mercredi au palais de Justice de Longueuil en lien avec trois vols commis mardi soir dans des restaurants de la rive-sud de Montréal.

L'individu, qui réside à La Prairie, s'est présenté dans trois restaurants - un à Brossard et deux à Boucherville - avec une fausse arme dissimulée sous son chandail.



Fait inusité, il se déplaçait en taxi.



C'est justement le chauffeur de la voiture taxi en question qui a permis aux policiers d'arrêter le voleur, quelques heures plus tard, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.



Le présumé voleur comparaîtra pour faire face à des accusations de vol qualifié et de bris de condition.