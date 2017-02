Science-fiction? Non, réalité: un candidat politique à deux endroits en même temps (vidéo)

(98,5 FM) - Un candidat aux élections en France a eu le don d'ubiquité en présentant deux discours en simultané dans deux villes différentes.

Pendant que Jean-Luc Mélanchon était à Lyon en personne, son image en 3D était au même moment retransmise à Paris, par satellite, sous forme d'hologramme.

Candidat 2.0

C’est une tendance très forte d’utiliser les médias sociaux et le web en campagne électorale. On l’a vu avec Barack Obama, Justin Trudeau et particulièrement Donald Trump.

Mélanchon, lui, a poussé l’expérience encore plus loin.

Dimanche dernier, dans une ambiance de science-fiction, l'homme de 65 ans en a surpris plusieurs avec ce coup publicitaire qui a fait le tour du monde en images.

Candidat du mouvement de gauche la France insoumise, Mélanchon est qualifié de «candidat 2.0». Pas surprenant qu'il soit soutenu particulièrment par les jeunes entre 18 et 25 ans.