Sears Canada: fermeture de 59 magasins et suppression de 2900 emplois

(Cogeco Nouvelles) - Le plan de restructuration de Sears Canada, qui sera supervisé par la cour, prévoit la fermeture de 59 magasins à travers le pays et la suppression d'environ 2900 emplois.

Le détaillant en difficulté a annoncé, jeudi, la fermeture de 20 grands magasins, ainsi que de 15 Sears Décor, 10 magasins de liquidation et de 14 magasins d'électroménagers et de matelas Sears, ainsi qu'une réduction planifiée correspondante de sa main?d'œuvre par l'élimination d'environ 2 900 postes dans l'ensemble de son réseau de vente au détail et à son siège social à Toronto.

Au Québec, Sears prévoit fermer les grands magasins de Hull, Chicoutimi, St-Georges-de-Beauce, Alma et Drummondville, les magasins d'électroménagers de Rimouski, Rouyn-Noranda de même que les magasins de liquidation de St-Eustache, Montréal Place Vertu et Sorel. Finalement, les succursales Sears Décor de St-Bruno, Laval, Québec et Ste-Foy devront aussi fermer leurs portes.

Mercredi, l'action de Sears Canada a perdu plus de 20 % à la Bourse de Toronto dans la foulée de la diffusion d'informations suggérant l'imminence d'une telle nouvelle.

La semaine dernière, Sears Canada avait prévenu qu'elle avait été incapable d'emprunter autant d'argent qu'elle l'anticipait. L'entreprise affiche des pertes nettes depuis 2014.