Sortie de l'excellent album «Human» de Rag'n'Bone

Le Britannique Rory Graham alias Rag'n'Bone Man a fait paraître vendredi son premier long jeu intitulé «Human». Selon notre chroniqueuse artistique Émilie Perreault, l'album est d'une remarquable qualité.

«Rag'n'Bone Man. Il faut retenir ce nom.» Voilà ce qu’a notamment affirmé Émilie Perreault au sujet du tout récent disque publié par cet artiste de 32 ans. «Je pense que cet album a un très gros potentiel», a-t-elle ajouté lors d’une intervention à l’émission de Paul Arcand, vendredi.

Rag’n’Bone Man s’est surtout fait connaître à partir de juillet grâce à la diffusion de la chanson-tire de l’album, Human, qui mélange le soul et le blues. Le chanteur connaît depuis un succès enviable sur la scène internationale.

L’extrait a été entendu 45 millions de fois sur des sites internet musicaux d’écoute en continu (streaming). Il a aussi été numéro 1 iTunes dans 25 pays. Le vidéoclip dédié à la pièce Human a été vu près de 135 millions de fois sur YouTube, jusqu’à présent.

Par ailleurs, la qualité de son travail a notamment été soulignée par la BBC et par Apple qui en a fait son chouchou en ce début d’année (Music’s New Artist 2017).

Le colosse tatoué, qui a entre autres travaillé auprès des autistes, a roulé sa bosse dans les bars de la Grande-Bretagne avant de pouvoir enfin enregistrer un premier disque complet.

Dès l’âge de 15 ans, Rory Graham a livré des performances rap dans sa ville natale Uckfield. Encouragé par son père, il s’est investi ensuite dans des spectacles de blues.

Aujourd'hui, sa carrière prend un nouvel élan. Signé par Sony Music, il a même reçu un appel privé d'Elton John, qui tenait a le féliciter pour la qualité de son opus.

Les titres de l’album Human

1. Human

2. Innocent Man

3. Skin

4. Bitter End

5. Be The Man

6. Love You Any Less

7. Odetta

8. Grace

9. Ego

10. Arrow

11. As You Are

12. Die Easy

Deluxe

13. The Fire

14. Fade To Nothing

15. Life In Her Yet

16. Your Way or the Rope

17. Lay My Body Down

18. Wolves

19. Healed