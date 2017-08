Spectaculaire incendie dans un immeuble de 86 étages à Dubaï (vidéos)

Un incendie a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans une tour de 86 étages, à Dubaï, sans toutefois faire de blessés graves.

La tour Torch, haute de 335 mètres, compte parmi les plus grands immeubles d'habitation de la planète.

Quelques résidants ont affirmé que le sinistre a éclaté vers 1 h, heure locale. Le même immeuble avait été la proie des flammes il y a environ deux ans et demi.

La presse locale rapporte que quelques personnes ont été incommodées par la fumée. Les policiers ont fermé les rues autour de l'immeuble, dans le populaire quartier Marina, pendant que les pompiers combattaient l'incendie et que des débris enflammés tombaient au sol.

Au moins 40 étages de l'immeuble ont été endommagés par le feu d'un côté. Les pompiers ont mis plus de deux heures à éteindre les flammes.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais d'autres événements du genre à Dubaï ont été attribués à l'utilisation de revêtements inflammables, comme cela s'est produit en juin à Londres, quand l'incendie de la tour Grenfell a fait au moins 80 morts.

