Tillerson et Kelly arrivent au Mexique pour rencontrer Nieto

MEXICO - Le président américain Donald Trump a envoyé au Mexique son diplomate en chef et le haut responsable à la Sécurité intérieure, Rex Tillerson et John Kelly, dans le cadre d'une mission complexifiée par la barrière qu'il veut ériger à la frontière américano-mexicaine.

Le gouvernement mexicain a fait savoir qu'il ne laisserait pas la nouvelle administration américaine lui dicter la voie à suivre.

Les relations entre le Mexique et les États-Unis se sont enlisées depuis que Donald Trump est officiellement entré en poste, puisque celui-ci a fait valoir à maintes reprises que son voisin du sud devait assumer les coûts associés à son projet de mur frontalier.

Au cours de leur court séjour au Mexique, le secrétaire d'État Rex Tillerson et le secrétaire à la Sécurité intérieure John Kelly se retrouveront face à un gouvernement qui repense de façon anxieuse sa relation avec son voisin, lequel est plus grand, plus riche et plus puissant.

M. Tillerson est arrivé tard mercredi, alors que le Mexique encaissait toujours le coup de l'annonce faite la veille par l'administration Trump au sujet de la ligne dure qu'elle entend adopter quant à l'immigration illégale.

Les mesures dévoilées laissent présager de nombreuses déportations qui cibleront notamment des personnes originaires du Mexique.

M. Kelly, dont le département est chargé de mettre en application ce durcissement de ton, devait arriver par un autre vol que son collègue. Il effectuait d'abord une visite au Guatemala.

Le secrétaire d'État et le secrétaire à la Sécurité intérieure prévoient rencontrer le président mexicain, Enrique PeIna Nieto, ainsi que de hauts responsables en matière de finance et de défense.

L'homologue mexicain de M. Tillerson, Luis Videgaray, a prévenu que «les décisions unilatérales imposées par un gouvernement à un autre» ne seraient pas acceptées.

«Nous n'avons pas à le faire et ce n'est pas dans l'intérêt du Mexique», a-t-il lancé.

Il a par ailleurs laissé entendre que le Mexique pourrait contester les politiques de M. Trump devant les Nations unies ou d'autres institutions internationales.

Quoi qu'il en soit, l'administration américaine a quant à elle tenté de minimiser les dissensions qui minent les liens américano-mexicains, insistant sur une proche coopération entre les deux pays voisins sur le plan de la prospérité économique, de l'application des lois, de la lutte contre le trafic de drogue et du commerce.